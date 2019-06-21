2019-06-21 | 13:55 115 مشاهدة نظم أهالي البصرة تظاهراتهم من جديد قرب مبنى الحكومة المحلية، حاملين مطالب مهمة، أبرزها توفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين. الى ذلك، تشدد القوى الأمنية اجراءاتها تحسبا لخروج التظاهرات عن سلميتها. البصرة تشهد أحداثا متسارعة... شاهدوا الفيديو لمزيد من التفاصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تظاهرات البصرة تشتعل من جديد... فما هي أبرز مطالب المتظاهرين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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