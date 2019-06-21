7 دول عربية لن تحتفل بعيد الأب... هل بلدك من ضمنها؟

في الوقت الذي اجتاح فيه هاشتاغ "#يوم_الأب_العالمي" مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يحل اليوم في 21 حزيران، لن تحتفل 7 دول عربية بهذا العيد.
يحتفل الناس حول العالم بعيد الأب في تواريخ مختلفة، سبق وتحدثنا عنها سابقا. ومن المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 آذار، بينما تحتفل به الدول العربية في يوم 21 حزيران.
واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول وهي "فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي".
واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول وهي "فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي".
وعبر المغردون عبر السوشيال ميديا عن تقديرهم وحبهم لآبائهم بمناسبة هذا اليوم الذي يعزز العلاقة ما بين الآباء والأبناء، ويحتفل فيه في كل عام ولكن بأيام مختلفة في أنحاء العالم.
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