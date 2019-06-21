ايران: امتنعنا عن إسقاط طائرة استطلاع ثانية على متنها 35 أمريكيا

أعلنت إيران، عن امتناع دفاعها الجوي عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية ثانية من طراز P8 كان على متنها 35 جنديا أمريكيا.
وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن "دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P-8 كان على متنها 35 عسكريا أمريكيا كانت على مقربة من الطائرة المسيرة غلوبال هوك لكنها امتنعت عن ذلك".
وأضاف: "لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأمريكيين".
وأضاف: "لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأمريكيين".
ونشرت، إيران، اليوم الجمعة، مجموعة صور تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها من قبل الحرس الثوري أمس الخميس، بصواريخ "خرداد 3".
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