تعتمد السلطة القضائية في دولة الكويت ترقيات وكلاء النيابة إلى قضاة في أكتوبر المقبل، بينما تنتظر وكيلات النيابة ترقياتهن في مايو 2020.
وأوضح مصدر مطلع أن أكبر دليل على نجاح وكيلات النيابة هو الثقة التي منحتها الكويت لهن في تمثيل الدولة في مؤتمر جنيف الأخير، حيث كان جميع أعضاء وفد الكويت من وكيلات النيابة.
كما تابع المصدر أن النيابة أدخلت وكيلات في جميع النيابات، حيث أشرف بعضهن على التحقيق في قضايا كبيرة تختص بجرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما أكسبهن خبرة واسعة.
وأكد المصدر أن هناك رضى تاما وثقة كبيرة من مجلس القضاء الكويتي في أداء وكيلات النيابة، وثقة مستقبلية في قدرتهن على ممارسة أدوارهن كـ "قاضيات" في العام المقبل كحدث تاريخي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر في هذا التاريخ سيتم تعيين أول قاضية كويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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