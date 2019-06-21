رسوم وضرائب مبالغ بها وغير واقعية، هكذا يصف اصحاب المحال التجارية والمشاريع الصغيرة الضرائب التي تفرضها عليهم امانة العاصمة، بالرغم من غياب الخدمات شبه التام والتي من المفترض ان تقدم لهم مقابل ما يدفعونه.

يشار الى ان هذا الامر يعكس سلبيات السياسة التقشفية التي تعتمدها الامانة كمؤسسة ذات تمويل ذاتي. يشار الى ان هذا الامر يعكس سلبيات السياسة التقشفية التي تعتمدها الامانة كمؤسسة ذات تمويل ذاتي. من جهتها، أكدت امانة بغداد أن ما تقوم به هو وفق الشروط والقوانين، ولا يمكنها تخفيض الجباية باعتبارها قانونية ومفروضة على كل المواطنين الذين يمتلكون مشاريع تجارية وغيرها.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أصحاب المحال التجارية يطالبون بتخفيض الأجور والرسوم المفروضة عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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