وزير الهجرة يؤكد قرب إغلاق مخيمات النازحين في نينوى

أعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الجمعة، ان وزير الهجرة نوفل بهاء موسى أكد قرب اغلاق مخيمات النازحين في نينوى والعمل على اعادتهم لمناطقهم، ورعاية الناجيات الايزيديات.
وقال خليل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الهجرة حضر الى نينوى، وبصحبته لجنة تمثل اغلب الوزارات الاتحادية، تعمل على اغلاق مخيمات النازحين".
وأضاف ان "الوزير أكد عزم الحكومة على اغلاق هذا الملف، الذي سيكون على شكل مراحل، ابتداءً من اغلاق المخيمات، ثم تسهيل عودة النازحين الى مناطقهم".
وأوضح خليل، أن "موسى شدد على أن الحكومة جادة بمتابعة قضية الناجيات، والمهجرين الايزيدين خارج البلاد".
وأضاف ان "الوزير أكد عزم الحكومة على اغلاق هذا الملف، الذي سيكون على شكل مراحل، ابتداءً من اغلاق المخيمات، ثم تسهيل عودة النازحين الى مناطقهم".
وأوضح خليل، أن "موسى شدد على أن الحكومة جادة بمتابعة قضية الناجيات، والمهجرين الايزيدين خارج البلاد".
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