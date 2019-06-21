افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على ثلاثة اشخاص اطلقوا النار خلال شجار غربي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة ابو غريب، (غربي العاصمة بغداد)، وبالتعاون مع مفارز الجيش القت القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بالتشاجر مع عدد من الاشخاص واطلاق النار في القضاء".
وأوضح المصدر أن "القوة ضبطت بحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف"، مشيرا الى "تسليمهم الى الجهات الامنية المختصة وفق اجراءات اصولية".
وأوضح المصدر أن "القوة ضبطت بحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف"، مشيرا الى "تسليمهم الى الجهات الامنية المختصة وفق اجراءات اصولية".
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