الحارس المخضرم تشيك يعود إلى تشيلسي

2019-06-21 | 12:05
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وأصدر تشلسي بيانا أكد فيه ان "بتر تشيك يعود إلى تشلسي كمستشار فني".
ورد تشيك على البيان بقوله: "أشعر بالامتياز لكوني أحصل على هذه الفرصة بالعودة إلى تشلسي مرة جديدة في محاولة لخلق أعلى مستوى من الأداء لمواصلة نجاحات الفريق في السنوات الـ15 الأخيرة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تشيك قوله: "أتطلع قدما للتحدي الجديد وآمل استغلال معرفتي الكروية وتجربتي لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".
وأمضى تشيك 11 موسما مع تشلسي وأحرز في صفوفه الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والدوري الأوروبي مرة واحدة ايضا قبل أن ينضم الى أرسنال عام 2015.
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