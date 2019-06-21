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الحارس المخضرم تشيك يعود إلى تشيلسي

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2019-06-21 | 12:05

الحارس المخضرم تشيك يعود إلى تشيلسي

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أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، الجمعة، عن تعيين حارس مرماه التشيكي السابق بيتر تشيك في منصب المستشار الفني للنادي اللندني، وذلك بعد اعتزاله اللعب دوليا بعمر السابعة والثلاثين في أواخر مايو الماضي.
وسيشغل تشيك دور المنسق مع المديرة الجديدة مارينا غرانوفسكايا وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ رحيل مايكل ايمينالو قبل نحو سنتين.

وأصدر تشلسي بيانا أكد فيه ان "بتر تشيك يعود إلى تشلسي كمستشار فني".

ورد تشيك على البيان بقوله: "أشعر بالامتياز لكوني أحصل على هذه الفرصة بالعودة إلى تشلسي مرة جديدة في محاولة لخلق أعلى مستوى من الأداء لمواصلة نجاحات الفريق في السنوات الـ15 الأخيرة".


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تشيك قوله: "أتطلع قدما للتحدي الجديد وآمل استغلال معرفتي الكروية وتجربتي لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

وأمضى تشيك 11 موسما مع تشلسي وأحرز في صفوفه الممتاز أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والدوري الأوروبي مرة واحدة ايضا قبل أن ينضم الى أرسنال عام 2015.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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