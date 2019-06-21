2019-06-21 | 12:05
25 مشاهدة
أعلن مهاجم المنتخب الإسباني السابق، فيرناندو توريس، موعد اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكدًا أنه الوقت المناسب لإنهاء مسيرته.
وكتب توريس عبر حسابه الشخصي بالإضافة لفيديو نشره على تويتر: "لدي شيء مهم جدًا أن أعلن عنه، بعد 18 عام، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية الأحد المقبل".
"وتابع الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي في اليابان، سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو وأشرح لكم كل التفاصيل، أراكم هن.".
توريس صاحب الـ35 عام يلعب الآن لفريق ساجان توسو الياباني، بعد أن رحل عن أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. توريس يعتزل لعب كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.