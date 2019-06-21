رسمياً.. توريس يعتزل لعب كرة القدم

توريس الهداف الكبير لليفربول وأتليتكو مدريد والمنتخب الإسباني، والذي يعتبر من أهم أعمدة الجيل الذهبي للاروخا، سيعتزل كرة القدم نهائيًا يوم الأحد المقبل.

وكتب توريس عبر حسابه الشخصي بالإضافة لفيديو نشره على تويتر: "لدي شيء مهم جدًا أن أعلن عنه، بعد 18 عام، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية الأحد المقبل".



"وتابع الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي في اليابان، سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو وأشرح لكم كل التفاصيل، أراكم هن.".

توريس صاحب الـ35 عام يلعب الآن لفريق ساجان توسو الياباني، بعد أن رحل عن أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

