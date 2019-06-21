بالفيديو: 4 ملايين دولار شهريا خسائر العراق من تهريب سعات الانترنت

2019-06-21 | 11:54 0 مشاهدة خسائر مالية كبيرة يتكبدها العراق من جراء تهريب سعات الانترنت. وقد ضبطت ملاكات مكتب تحقيقات النزاهة في كركوك أكبر عملية تهريب للسعات عبر الكيبل الضوئي، عام 2018. وفي الوقت ذاته، تتجاهل وزارة الاتصالات وضع بوابات رقمية للسيطرة على تدفق البيانات والمعلومات. وتجدر الاشارة الى ان البرلمان خصص في موازنة العام الحالي، 19 مليار دينار لانشاء بوابات الكترونية، لكن الاموال لم تصرف حتى الان. يذكر أن ثمة حراك برلماني لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بسبب تردي خدمة الانترنت في العراق. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق.

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