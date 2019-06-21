فتاة تحرج ناصيف زيتون على المسرح والفيديو ينتشر بسرعة

ويظهر الفيديو ناصيف وهو يغني أغنية "بربك"، وبجانبه فتاة من المعجبين التي أبدت اعجابها به وحبها له وهي تؤدي كلمات الاغنية وتشير اليه بأصابعها.

ويبدو ناصيف وهومتفاجئ بها، وبدت ملامح الخجل على وجهه، خصوصا بعدما كانت الفتاة متأثرة جدا بالكلمات.



صحيح أن هذا ليس أول فيديو يظهر أحد المعجبين وهو يغني لمطربه المفضل، لكنه لاقى انتشارا واسعا لأنه أظهر ناصيف وهو خجول، بعدما تفاجأ بطريقة الفتاة وعفويتها.

تجدر الاشارة الى ان هذا الفيديو نال أكثر من 29 ألف نسبة اعجاب على انستغرام.