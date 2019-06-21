نائب: عبد المهدي سيقع بحرج كبير بحال عدم حسم ملف الوكالات

وقال ديار برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "ادارة المناصب الخاصة بالوكالة تعتبر مخالفة ادارية تجذرت منذ سنين طويلة وعلى الحكومة الحالية ايجاد المعالجات الفعلية لها ضمن التوقيتات التي الزمت نفسها بها لحسم هذا الملف"، مبينا ان "مجلس النواب متفاعل ايجابيا مع الحكومة وطالبها بتقديم جميع الاسماء التي لديها لشغل المناصب بالاصالة بغية التصويت عليها".واضاف برواري، ان "ملف الدرجات الخاصة من اختصاص الحكومة وهي المعنية بالدرجة الاساس في حسم هذا الملف وهي من تتحمل مسؤولية التاخير فيه"، لافتا الى ان "الحكومة عليها الالتزام بموعد الثلاثين من حزيران لحسم ملف الوكالات، اما دون ذلك فان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقع بحرج شديد امام البرلمان والشعب العراقي".

يشار الى ان جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.

