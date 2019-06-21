نائب: جهتان تتحملان مسؤولية تاخير الكابينة الوزارية

وقال علاء الربيعي في حديث لـ الخليج 365، ان "موقف تحالف سائرون واضح بشان الوزارات المتبقية وطالبناه في مناسبات عديدة بالاسراع في ارسالها للتصويت عليها من قبلنا ومن قبل الكتل الوطنية التي لاتريد المحاصصة"، مبينا ان "الوضع الحالي صعب وحرج وخاصة في الملف الامني من خلال نشاط خلايا داعش الارهابي والازمات الموجودة بالمنطقة مايجعل استكمال الوزارات المتبقية وخاصة الامنية امر ضروري".واضاف الربيعي، ان "سائرون منح عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراهم مناسبين لشغل الحقائب الوزارية بانتظار موقف جرئ منه في ارسال اسماء الوزارات المتبقية"، لافتا الى ان "المسؤولية في التاخير يتحملها رئيس الوزراء والكتل السياسية التي تبحث عن المحاصصة".

يشار الى ان جدول اعمال جلسة يوم غد السبت المقبل، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.

