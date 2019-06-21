نائب يرجح حسم الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة

رجح نائب عن تحالف البناء، الجمعة، حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة، مشيرا الى ان الاسماء المطروحة حاليا عبر وسائل الاعلام كان عليها خلافات سابقا داخل نفس الكتل، موضحا في الوقت نفسه ان اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها اكثر قربا.
واضاف الفايز، ان "الايام الثلاثة المقبلة ستكون كفيلة بحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية بشكل نهائي"، لافتا الى ان "الاسماء المطروحة حاليا بالاعلام ليست جديدة وتم تداولها كثيرا بالفترات السابقة وكان عليها حينها خلافات داخل نفس الكتل لكن وكما يبدوا فان هنالك اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها اكثر قربا".
ولفت الفايز، الى ان "ملف الدرجات الخاصة ورغم انه يتضمن عدد كبير من الدرجات الا انه سيكون اكثر سهولة ووقت اقل من ملف الكابينة الوزارية كونه يرتبط بضوابط تخص عمل الوزارات اضافة الى وجود اطراف سياسية ذهبت الى المعارضة مايجعلها بعيدة عن المطالبة بمناصب في تلك الدرجات".
وكانت وسائل اعلام محلية اشارت الى ان المنافسة على حقيبة الدفاع حصرت بين نجاح الشمري وصلاح الحريري، اما التربية فالمرشحة لها الوحيدة هي سفانة الطائي.
يشار الى ان جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.
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