إيران: نمتلك 'أدلة لا يمكن إنكارها' حول الطائرة الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إيران تمتلك "أدلة لا يمكن إنكارها" على أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطت الخميس "كانت في المجال الجوي الإيراني"، خلافا لما تؤكده واشنطن.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، إن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أبلغ ليل الخميس الجمعة في اتصال هاتفي سفير سويسرا (تتولى رعاية المصالح الأميركية) في طهران "احتجاج إيران الشديد" على الحكومة الأميركية، وأكد له أن "هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني".



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.



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