'الطيران الأمريكية' تحظر رحلاتها قرب إيران

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الجمعة أمرا طارئا يمنع المشغلين الأمريكيين من الطيران في مجال الدفاع الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان بسبب تصاعد التوتر.
وقالت الإدارة إن "تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية أظهرت أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران".
ويوم أمس، أعلنت إيران أن دفاعتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية دون طيار بعد انتهاكها المجال الجوي الإيراني.
من جانبه، نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذاة الحدود الإيرانية.
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