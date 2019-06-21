'الطيران الأمريكية' تحظر رحلاتها قرب إيران

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية من "تهديدات" تواجه الطائرات المدنية في المجال الجوي الإيراني، معربة عن قلقها من "استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض-جو بعيدة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار".وقالت الإدارة إن "تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية أظهرت أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران".

ويوم أمس، أعلنت إيران أن دفاعتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية دون طيار بعد انتهاكها المجال الجوي الإيراني.

من جانبه، نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذاة الحدود الإيرانية.