البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة السبت وابرز فقراته التصويت على الدرجات الخاصة

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الخميس، عن جدول اعمال جلسة المجلس ليوم السبت المقبل. وتضمن جدول اعمال الجلسة 11 فقرة ابرزها التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف الدولة بالوكالة، اضافة الى التصويت على توحيد التصاريح الامنية. كما سيقوم المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود كار وقيوان.



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