عبد المهدي يؤكد للبارزاني على وحدة العراق وأهمية العمل المشترك

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الخميس، على وحدة العراق وأهمية العمل المشترك مع حكومة الاقليم.
ونقل المكتب تأكيد عبد المهدي على "وحدة العراق وأهمية العمل المشترك والتعاون من اجل تحقيق مصالح جميع المواطنين العراقيين بمن فيهم مواطنونا في الإقليم، والعمل كفريق واحد وبشكل ودي وصريح لحل جميع المسائل العالقة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أبناء الوطن الواحد، وتطبيق روح ونص الدستور الاتحادي، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة وحل جميع الملفات واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه" .
من جهته، قال رئيس اقليم كردستان "انني حرصت على ان تكون بغداد محطة الزيارة الاولى لأنها عاصمتنا الاتحادية، ونحن وجميع القادة في الاقليم والشعب الكردي ينظرون الى بغداد بأنها عمقنا الاستراتيجي، ولدينا ارادة جادة بتجاوز وحل جميع الخلافات والمسائل العالقة".
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