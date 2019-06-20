ماكرون يعلن أنه سيزور العراق قبل نهاية 2019

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بروكسل: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس في بروكسل أنه سيزور العراق قبل نهاية 2019.
وكان ماكرون استقبل في ايار/مايو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووقع معه "خارطة طريق استراتيجية" بين البلدين تشمل جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية.
وعبر الرئيس الفرنسي حينها عن رغبته في أن يترأس العراق مع فرنسا خريف هذا العام مؤتمرا لدعم ضحايا العنف الاتني والديني في الشرق الاوسط.
وتنشر فرنسا في العراق حاليا نحو 1100 عسكري، في اطار العملية الدولية ضد الجهاديين، يتولى نحو 150 منهم تدريب وتطوير مهارات الجيش العراقي.
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