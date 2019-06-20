ريال مدريد يجهز عرضاً كبيراً لضم نيمار

2019-06-20 | 15:37
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض قياسي لباريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن "ريال مدريد يمكن أن يتعاقد مع نيمار مقابل حوالي 500 مليون يورو، برقم سوف يتجاوز كل الحدود التي تم التوصل إليها حتى الآن".
وبينت أن "العرض الذي سيقدمه ريال مدريد حسب الصحيفة الإسبانية، سيتضمن جاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 130 مليون يورو".
وأكدت الصحيفة أنه "حسب موقع "ترانسفير ماركت، فأن جاريث بيل وخاميس رودريجيز كلاهما يمكن أن يصل سعرهما إلى 190 مليون يورو، بالإضافة إلى الـ130 المقابل الذي سيحصل عليه باريس سان جيرمان، فنحن أمام 320 مليون يورو، بالإضافة لراتب اللاعب في الموسم والذي قد يصل حوالي 30 مليون يورو وسيوقع لمدة 5 سنوات، سنجد بأنه يصل إلى 470 مليون يورو، بالإضافة للعلاوات وعقود الرعاية".
وكان نيمار، قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من برشلونة، مقابل 220 مليون يورو، الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.
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