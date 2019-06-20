ريال مدريد يجهز عرضاً كبيراً لضم نيمار

نيمار هدف لبرشلونة وريال مدريد، بعد أن لعب من قبل 4 مواسم في الدوري الإسباني مع النادي الكتالوني، ثم رحل في 2017 إلى باريس سان جيرمان في الصفقة الأغلى تاريخيًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن "ريال مدريد يمكن أن يتعاقد مع نيمار مقابل حوالي 500 مليون يورو، برقم سوف يتجاوز كل الحدود التي تم التوصل إليها حتى الآن".



وبينت أن "العرض الذي سيقدمه ريال مدريد حسب الصحيفة الإسبانية، سيتضمن جاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 130 مليون يورو".

وأكدت الصحيفة أنه "حسب موقع "ترانسفير ماركت، فأن جاريث بيل وخاميس رودريجيز كلاهما يمكن أن يصل سعرهما إلى 190 مليون يورو، بالإضافة إلى الـ130 المقابل الذي سيحصل عليه باريس سان جيرمان، فنحن أمام 320 مليون يورو، بالإضافة لراتب اللاعب في الموسم والذي قد يصل حوالي 30 مليون يورو وسيوقع لمدة 5 سنوات، سنجد بأنه يصل إلى 470 مليون يورو، بالإضافة للعلاوات وعقود الرعاية".

