انتشال جثة مجهولة الهوية من 'بزل' في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفرزة من مركز دفاع مدني الهاشمية تتمكن من انتشال جثة مجهولة الهوية من بزل الخميسية القريبة من السريع الدولي بقضاء الهاشمية في بابل".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن انتشال جثث مجهولة الهوية من الانهر في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.