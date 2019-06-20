نادي الحدود يصدر توضحياً بشأن 'فيسبوك' عادل نعمة

وانتشرت صورة لحساب نعمة، وهو يتوعد مجهولين بأنه سيحقق نتيجة ايجابية في مباراة الحدود امام الشرطة.

وبهذا الصدد، اصدر الحدود بياناً رسمياً اكد خلاله قائلاً: "ما تم نشره في إحدى الصفحات الوهمية لايمت بأي صلة لمدرب فريق الحدود عادل نعمة وان صفحته الشخصية معروفة ومغايرة تماماً لما تحويه هذه الصفحة المزيفة".



وسواجه الحدود،ضيفه متدصر الترتيب الشرطة على ملعب التاجي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.