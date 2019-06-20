2019-06-20 | 15:18
405 مشاهدة
اصدر نادي الحدود، بياناً رسمياً حول الصورة التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنشور مدرب فريق الكرة عادل نعمة.
وبهذا الصدد، اصدر الحدود بياناً رسمياً اكد خلاله قائلاً: "ما تم نشره في إحدى الصفحات الوهمية لايمت بأي صلة لمدرب فريق الحدود عادل نعمة وان صفحته الشخصية معروفة ومغايرة تماماً لما تحويه هذه الصفحة المزيفة".
وسواجه الحدود،ضيفه متدصر الترتيب الشرطة على ملعب التاجي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الحدود يصدر توضحياً بشأن 'فيسبوك' عادل نعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.