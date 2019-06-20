مفوضية حقوق الانسان تدعو عبد المهدي لفتح سيطرة الصقور على مدار الساعة

وقال الشمري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "تقيد حرية الحركة والتنقل هو انتهاك فاضح لمواد الدستور العراقي التي نص عليها الباب الثاني منه"، داعيا عبد المهدي الى "فتح سيطرة الصقور على مدار الساعة بدلا من تحديد عملها بوقت معين".واضاف الشمري، ان "المواطنين من الموظفين والمسافرين والمرضى وسائقي شاحنات الحمل يواجهون صعوبات بالغة اثناء مرورهم من سيطرة الصقور والواقعة على الطريق السريع الدولي بين محافظتي بغداد والانبار بسبب تحديد ساعات عملها دون مبرر وخصوصا بعد ما شهدته محافظة الانبار من تحسن في الوضع الامني وانفتاحها في التجارة ومرور البضائع المستوردة، حيث يمنع دخول وخروج المواطنين بين المدن من بعد منتصف الليل الى الساعة السادسة صباحا" .وفي سياق متصل، اوضح الشمري ان "المسافرين الوافدين والمغادرين من والى دول الجوار يتعرضون الى العراقيل بسبب قطع الطريق من قبل سيطرة الصقور خلال الاوقات المذكورة مما يضطرهم الى المبيت في الاستراحات بسبب غلق السيطرة المذكورة، بالاضافة الى معاناة سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع" .

واعتبر الشمري ان "هذا الروتين يساهم في تنامي ظواهر الفساد المالي والاداري لدى بعض ضعاف النفوس"، مضيفا ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان تتطلع ان تحترم الحقوق والحريات الفردية التي كفلها الدستور وهي من المطالب الاساسية للمواطن العراقي في الوقت الحاضر".

