عبد المهدي والعبادي يبحثان الحفاظ على 'إنجازات' الحكومة السابقة

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، الأوضاع السياسية والأمنية والحفاظ على "إنجازات" الحكومة السابقة، بالإضافة إلى أوضاع المنطقة.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد وأهمية الحفاظ على الإنجازات المتحققة خلال فترة الحكومة السابقة في مختلف المجالات وتقويم ما تحقق للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة الحكومة الحالية".
وتابع البيان، أنه "جرى التأكيد على أهمية تقديم الخدمات وفرص العمل والإعمار للمواطنين، إضافة إلى محاربة الفساد"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة".
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