عبد المهدي والعبادي يبحثان الحفاظ على 'إنجازات' الحكومة السابقة

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل، اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد وأهمية الحفاظ على الإنجازات المتحققة خلال فترة الحكومة السابقة في مختلف المجالات وتقويم ما تحقق للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة الحكومة الحالية".



وتابع البيان، أنه "جرى التأكيد على أهمية تقديم الخدمات وفرص العمل والإعمار للمواطنين، إضافة إلى محاربة الفساد"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة".