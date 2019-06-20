اعفاء عميد كلية الفارابي الجامعة ومعاونه ومقررة قسم ومسؤول آخر

وجه وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، باعفاء عميد كلية الفارابي الجامعة ومعاونه ومقررة قسمٍ ومسؤول شعبة المتابعة ومراقبة الكاميرات، عازيا القرار الى ارتكابهم افعالاً تتنافى مع القيم التربوية والعلمية.
ووأوضح البيان أن السهيل "امر بتوجيه انذار لكلية الفارابي الجامعه بموجب احكام الفقرة اولاً من المادة ٣٨ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لعدم اتخاذها الاجراءات المناسبة في الحفاظ على رصانة سير الامتحانات وهيبة وسمعة التعليم العالي".
واوصى وزير التعليم العالي "باعادة امتحان مواد حقوق العينية لقسم القانون والفايروسات بقسم علوم الحياة بعد يومين من انتهاء الامتحانات".
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