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اعفاء عميد كلية الفارابي الجامعة ومعاونه ومقررة قسم ومسؤول آخر

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وجه وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، باعفاء عميد كلية الفارابي الجامعة ومعاونه ومقررة قسمٍ ومسؤول شعبة المتابعة ومراقبة الكاميرات، عازيا القرار الى ارتكابهم افعالاً تتنافى مع القيم التربوية والعلمية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وجه باعفاء عميد كلية الفارابي الجامعة الدكتور قادر حمود الشرع ومعاونه الدكتور عبد الحكيم عبد الكريم ومقررة قسم القانون ايمان حسام ومسؤول شعبة المتابعة ومراقبة الكاميرات امير علاء الدين لارتكابهم افعالاً تتنافى مع القيم التربوية والعلمية".

ووأوضح البيان أن السهيل "امر بتوجيه انذار لكلية الفارابي الجامعه بموجب احكام الفقرة اولاً من المادة ٣٨ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لعدم اتخاذها الاجراءات المناسبة في الحفاظ على رصانة سير الامتحانات وهيبة وسمعة التعليم العالي".

واوصى وزير التعليم العالي "باعادة امتحان مواد حقوق العينية لقسم القانون والفايروسات بقسم علوم الحياة بعد يومين من انتهاء الامتحانات".

 


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