'المصرف العراقي للتجارة' يوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركة (ألبن أسّيت أدفايزرز) تلعب دور المستشار المالي الوحيد بين الشركتين، والتي تهدف إلى إقامة علاقة استراتيجية طويلة الأمد في مجال إنشاء وإدارة مركز للبيانات وتوفير الحلول استيعاب وتخزين المعلومات عن طريق تكنولوجيا (الكلاود) لاستضافة المعلومات الافتراضية، واستعادة القدرة على استمرار الأعمال المصرفية بعد الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تصميم حلول مالية رقمية وغيرها من خدمات تكنولوجيا المعلومات في العراق".وأضاف البيان، أنه "وفقاً لمذكرة التفاهم، سوف يقوم المصرف العراقي للتجارة باستثمار استراتيجي في شركة ESDS الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج من خلال الاستحواذ على أسهم جديدة في الشركة، وسوف تقوم الشركة الهندية بدورها بالاستثمار في أسهم جديدة في شركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IWEPIT)، والتي أسسها المصرف العراقي للتجارة في العراق لإنشاء مركز بيانات متخصص وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية تلبي متطلبات البنك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى في العراق وغيرها من الأسواق المالية المجاورة".وأشار إلى أن "شركة ESDS الهندية طورت تقنية حفظ معلومات ثورية تعتمد على تكنولوجيا (الكلاود) السحابية، تساهم في التوسع التلقائي لهذه التقنية وتوفير منصة افتراضية تساعد في قياس أداء هذه التقنية، حصلت هذه التقنية المبتكرة على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، ومكتب حقوق الملكية الفكرية في المملكة المتحدة البريطانية ("The IPO")".

وأوضح، أنه "بالإضافة إلى التكنولوجيا السحابية، أثبتت الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج خبرتها في إنشاء مراكز بيانات متخصصة وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات بطريقة مبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وخدمات إدارة البيانات في هذه المراكز، بالإضافة إلى إدارة الحلول وتطبيق تقنية الواقع الافتراضي ضمن خدمة (الكلاود) للبيانات السحابية، واستعادة المعلومات بعد الازمات والكوارث، إلى جانب تصميم واستضافة المواقع الالكترونية".

ولفت إلى أن "شركة ESDS الهندية ستوفر جميع خدماتها وخبراتها بما في ذلك برنامج مركز البيانات (eNlight 360) والحائز على عدة جوائز عالمية للمصرف العراقي للتجارة، لتصبح بذلك شريكاً حصرياً للمصرف في الداخل العراقي وتسويقه في الأسواق المجاورة في المنطقة والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين في وقت لاحق، كما سيتم تقديم الإدارة الفنية وتوفير الخبرات اللازمة لشركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IWEPIT)".

وذكر رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص، بحسب البيان: "يشكل هذا الاتفاق خطوة جديدة وعلامة فارقة في المنطقة، ونؤمن بأن جهودنا المشتركة ستسمح لنا تحقيق خطوات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة والاستفادة من الميزات المعلوماتية الحديثة"، مبيناً أن "هذا الشراكة تأتي ضمن سلسلة من الإتفاقيات الإستراتيجية التي أبرمها المصرف مع المؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة في المنطقة والعالم مؤخراً للمساعدة في إعادة بناء العراق وتطويره".

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج بيوش سوماني: "نشعر بالحماس لهذه الشراكة الأولى من نوعها لنا في العراق مع المصرف العراقي للتجارة، ونحن نعتبر أنفسنا محظوظين لنشارك بالنهضة التقنية والإلكترونية في العراق، حيث توجد حاجة ماسة إلى توفير حلول تقنية مبتكرة لتخزين المعلومات باستخدام تقنية (الكلاود) للبيانات السحابية لتشكل خطوة جديدة في مسيرة النمو التي يشهدها العراق حالياً".

وتابع أن شركة " ESDSهي المزود الوحيد لخدمات الحوسبة السحابية في العالم الذي يمتلك تقنية براءة اختراع عمودي بالإضافة إلى تكنولوجيا التوسع التلقائي الأفقية المنتشرة في مجتمع الخدمات المصرفية السحابية الذي يضم أكثر من 300 بنك في الهند، نحن واثقون تماماً من ملء الفراغ الموجود في سوق التكنولوجيا العراقي".