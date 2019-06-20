تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية بمشاركة هيئة الاعلام والاتصالات

العراق ممثلا بهيئة الاعلام والاتصالات شارك بوفد ضم عضوي مجلس الامناء خليل الطيار وجاسم اللامي ، وبمشاركة مسؤولة ملف الاعلام في مندوبية جمهورية العراق بالجامعة العربية اسمهان جاسب .

المجتمعون ناقشوا على مدى يومين- بحسب جدول أعماله- أربعة بنود الأول تناول متابعة تنفيذ التوصية رقم (٩)الصادرة عن الدورة العادية العاشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وهو البند الخاص بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، فيما تناول البند الثاني استعراض التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول لمدراء القنوات الفضائية والإذاعات العربية الرسمية.



كما تناول الاجتماع في البند الثالث متابعة تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب على مدار خمس سنوات، وفي البند الرابع تم استعراض ومناقشة التوصيات الصادرة عن ورشة العمل المتخصصة بشأن توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

وفد جمهورية العراق كان له مشاركة فاعلة في هذا الاجتماع الذي قدم فيه عضو مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات خليل الطيار استعراضا مفصلا للتقرير السنوي الاول للمرصد الاعلامي العربي والذي احتوى رصدا لابرز نتائج مخرجات تعاطي وسائل الاعلام مع الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بالاضافة الى استعراض دراستين قدمهما العراق تضمنتا تحليلا لابعاد الظواهر الارهابية في المنصات الاعلامية العربية.



التقرير حظي باشادة الدول المشاركة وتم تبني قرار رفعه لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب للمصادقة على توصياته .

من جانب اخر تقدم العراق بمقترح تبني تحديث وانضاج مسودة الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب على مدار خمس سنوات وتقديم الرؤى المستجدة بشانها ، بالاضافة الى المصادقة على توصيات اجتماع القنوات والاذاعات العربية التي انعقدت في وقت سابق من هذا العام في الاردن .

الجدير بالذكر ان توصيات هذا الاجتماع سترفع الى اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب المزمع عقدة في منصف الشهر السابع من هذا العام .