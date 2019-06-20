بالفيديو: مرضى السرطان في كربلاء يشكون من عدم توفر علاجاتهم في المستشفيات الحكومية

لا تزال معاناة مرضى الامراض السرطانية في محافظة كربلاء مستمرة بسبب عدم توفر الادوية الخاصة بهم في المستشفيات الحكومية، مما يضطرهم لشرائها من الصيدليات الخارجية والمستشفيات الاهلية باسعار باهظة الثمن الامر الذي يزيد من معاناتهم جراء هذا المرض.

الجهات المختصة في محافظة كربلاء، طالبت وزارة الصحة بالنظر لمعاناة هذه الشريحة وانقاذها، من خلال توفير الادوية اللازمة لها. مشيرة الى تسجيل اكثر من سبعة الاف حالة اصابة بينها من المحافظات الوسطى والجنوبية.



وبحسب متخصصين فان اغلب حالات الاصابة بالامراض السرطانية ناجمة عن الملوثات البيئية التي خلفتها الحروب، ما يؤكد صعوبة الخروج من دائرة المرض الفتاك. الجهات المختصة في محافظة كربلاء، طالبت وزارة الصحة بالنظر لمعاناة هذه الشريحة وانقاذها، من خلال توفير الادوية اللازمة لها. مشيرة الى تسجيل اكثر من سبعة الاف حالة اصابة بينها من المحافظات الوسطى والجنوبية.وبحسب متخصصين فان اغلب حالات الاصابة بالامراض السرطانية ناجمة عن الملوثات البيئية التي خلفتها الحروب، ما يؤكد صعوبة الخروج من دائرة المرض الفتاك. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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