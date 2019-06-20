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لاعب تنس أرجنتيني: من ينتقد ميسي لا يفهم شيئاً في الحياة

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2019-06-20 | 13:32

لاعب تنس أرجنتيني: من ينتقد ميسي لا يفهم شيئاً في الحياة

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تلقى ليونيل العديد من الانتقادات بعد الخسارة مع منتخب الأرجنتين مجدداً أمام كولومبيا، في افتتاح كوبا أمريكا.
ليونيل انقذ التانجو، فجر اليوم، وسجل هدف التعادل أمام باراجواي، ليصبح الفوز على قطر في المباراة المقبلة حتمياً من أجل أن يستمر منتخب الأرجنتين في البطولة.

وقال لاعب التنس الأرجنتيني دييجو شاورتزمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "أولئك الذين ينتقدون ميسي، لا يعرفون عن الحياة أو ".


وأضاف "في الأرجنتين العدد الأكبر يحبون ليونيل، أكثر مما لا يحبونه، ليو أسطورة ويريد دائماً ارتداء قميص الأرجنتين".

وتابع قائلاً: "من ينتقده لا يفهم شيئاً في الحياة بشكل عام، والرياضة خاصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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