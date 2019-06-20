لاعب تنس أرجنتيني: من ينتقد ميسي لا يفهم شيئاً في الحياة

2019-06-20 | 13:32
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تلقى ليونيل ميسي العديد من الانتقادات بعد الخسارة مع منتخب الأرجنتين مجدداً أمام كولومبيا، في افتتاح كوبا أمريكا.
وقال لاعب التنس الأرجنتيني دييجو شاورتزمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "أولئك الذين ينتقدون ميسي، لا يعرفون عن الحياة أو الرياضة".
وأضاف "في الأرجنتين العدد الأكبر يحبون ليونيل، أكثر مما لا يحبونه، ليو أسطورة ويريد دائماً ارتداء قميص الأرجنتين".
وتابع قائلاً: "من ينتقده لا يفهم شيئاً في الحياة بشكل عام، والرياضة خاصة".
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