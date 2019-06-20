لاعب تنس أرجنتيني: من ينتقد ميسي لا يفهم شيئاً في الحياة

ليونيل انقذ التانجو، فجر اليوم، وسجل هدف التعادل أمام باراجواي، ليصبح الفوز على قطر في المباراة المقبلة حتمياً من أجل أن يستمر منتخب الأرجنتين في البطولة.

وقال لاعب التنس الأرجنتيني دييجو شاورتزمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "أولئك الذين ينتقدون ميسي، لا يعرفون عن الحياة أو الرياضة".



وأضاف "في الأرجنتين العدد الأكبر يحبون ليونيل، أكثر مما لا يحبونه، ليو أسطورة ويريد دائماً ارتداء قميص الأرجنتين".

وتابع قائلاً: "من ينتقده لا يفهم شيئاً في الحياة بشكل عام، والرياضة خاصة".

