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القبض على شخصين هددا مواطناً 'عشائريا' في بغداد

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على شخصين هددا شخصا ثالثا "عشائريا" في بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة الاعظمية القت القبض على شخصين قاما بالمشاجرة مع شخص وتهديده بالدكة العشائرية، ضمن منطقة الاعظمية، (شمالي بغداد)".

وأوضح المصدر، أن "القوة الامنية اقتادت المتهمين الى احد مراكز الاحتجاز الامني، لاجراء التحقيقات اللازمة".

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى وجه في 8 تشرين الثاني 2018، بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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