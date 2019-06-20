القبض على شخصين هددا مواطناً 'عشائريا' في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على شخصين هددا شخصا ثالثا "عشائريا" في بغداد.
وأوضح المصدر، أن "القوة الامنية اقتادت المتهمين الى احد مراكز الاحتجاز الامني، لاجراء التحقيقات اللازمة".
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى وجه في 8 تشرين الثاني 2018، بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
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