الزراعة: سنرفد المحافظات بـ200 الف شتلة لتعمل كمصدات رياح

وقال الحسني في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الوزارة سترفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات المقاومة للظروف الجوية ولتعمل كمصدات رياح تصل الى 200000 شتلة بغية مكافحة التصحر وايقاف زحف الرمال تجاه الاراضي الزراعية والسكنية وايجاد بيئة سليمة لممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن العواصف الغبارية".وتابع انه "سيتم اتباع اساليب جديدة لمكافحة التصحر من خلال زراعة المناطق النائية بمحاصيل الاعلاف وبذور الرتب العليا المهمة حيث تتحقق الفائدة من عدة اتجاهات من خلال تثبيت الترب واستثمارها زراعيا ورفع كفاءتها الانتاجية، كما سيتم تشجير مداخل المحافظات والجامعات والمدارس".

واشار الحسني الى ان "الوزارة قد وضعت خططا استراتيجية مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير ومنع 16 مادة زراعية لوفرتها في الاسواق المحلية".



ودعا الحسني "وسائل الاعلام تسليط الضوء على الجوانب المشرقة الكثيرة التي تقوم بها الوزارة لتوفير المنتجات المحلية في الاسواق كون الوزارة تشهد انتقاله نوعية في العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقامت بتسويق كميات مضاعفة من الحبوب الى سايلوات وزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين ، فضلا عن الاساليب والطرق العلمية في انتاج بيض المائدة والاسماك ومساعدة وارشاد المربين الى طرق التربية والصحيحة وايصال العلاجات البيطرية لمكافحة الامراض الوبائية".

يذكر أن العراق يعاني في السنوات الأخيرة من العواصف الغبارية التي تهب عليها من جهة الجنوب والجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية مما سببت حدوث حالات اختناق كثيرة للمواطنين وخاصة للاشخاص الذين يعانون من حالات الربو، مما دفع بعض المحافظات الى اللجوء بانشاء الحزام الاخضر من خلال زراعة الاشجار لمنع او تقليل دخول الغبار اليها.

