البنك المركزي يطلق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن مباشرته باطلاق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق.
واضاف البنك ان "المنصَّةُ تهدف إلى زيادةِ التعاونِ بينَ المصارفِ وزيادةِ قدرتها على تنويعِ الخدماتِ الماليةِ لعملائها واستقطابِ العملياتِ التجاريةِ والماليةِ المتوافرةِ في السوق".
ولفت البنك انه "في إطارِ هذهِ الإجراءات قامَ البنك ُالمركزيُ برعايةِ ورشةِ عملٍ فنيةِ بين إحدى الشركات العالميةِ الرائدةِ في مجالات الحلولِ الماليةِ وبين عددٍ من المصارف ِالعاملةِ في العراق بمساندةِ رابطةِ المصارفِ العراقيةِ الخاصة".
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