الجبوري: فاسدون ارادوا الاستيلاء على ارضي بالدورة ولولا تدخل صالح لحصلت مصيبة

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، "نشرت بعض المواقع الالكترونية مقاطع فيديو لي وانا اتصدى لقوة امنية، مدعية ان الواقعة جرت خلال اخراجي من دار حكومية متجاوز عليها من قبلي منذ ١٥ سنة"، مبينا انها "المرة العاشرة التي يتم فيها تزوير اوراق هذه الارض المملوكة لي بالدورة وتحاول جهة ما الاستحواذ عليها وانها ليست منزل ولا هي لعقارات الدولة واني لم اسكن يوما بعقار للدولة".واوضح الجبوري ان "ما جرى هو ان عصابة وبالتعاون مع فاسدين في دائرة عقارات الدولة وبلدية الدورة تحاول منذ اشهر الاستيلاء على ارض لي متعاقد عليها مع وزارة الزراعة منذ العام ١٩٧٤، وقد استعان المزورون والمرتشون بقوة عسكرية من الحرس الرئاسي التي دخلت ارضي واخرجت حراسي وهدمت المنزل".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية برهم صالح تدخل مشكورا بعد ان اعلمناه بحقيقة ما يجري ليحول دون مصيبة كبيرة كادت ان تقع وانا ادافع عن ارضي"، لافتا الى ان "لدي المستندات التي تؤكد ان الارض له وليس متجاوزا عليها".



وتسائل الجبوري، "اذا وصلت الجرأة بالمزورين والفاسدين في عقارات الدولة ومافيات الاستيلاء على الاراضي بمحاولة الاستيلاء على ارضي انا شخصياً، فماذا فعلوا ويفعلون باراضي الدولة والناس!؟".