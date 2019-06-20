سائرون بالديوانية تكشف عن ابرز ملفات استجواب محافظها

وقال الغزي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تقديم طلب موقع من قبل 15 عضو من مجلس محافظة الديوانية لاستجواب محافظها"، مبينا ان "الطلب تم تسليمه بشكل رسمي الى رئاسة المجلس بالمحافظة".

واضاف ان الاستجواب جاء على خلفية ملفات مرتبطة بسوء الادارة واخرى تتعلق بشبهات فساد في عقود ابرمتها المحافظة".

