ابرز الملفات التي سيبحثها البارزاني في بغداد

كشف مصدر سياسي، الخميس، عن ابرز الملفات التي سيبحثها رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الإجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيبحث التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد وملفات الموازنة والنفط والمشاكل العالقة بين الطرفين".



وأفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، ببدء اجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بغداد.



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