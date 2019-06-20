عبد المهدي يأمل بنجاح منتدى الاعمال العراقي التركي الذي يعقد في بغداد

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، والوفد المرافق لها الذي يضم عدداً من النواب ورئيسي اتحادي المصدّرين والمقاولين، والسفير التركي في بغداد".وأكد عبد المهدي، وفقاً للبيان، "اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والرغبة المشتركة بتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والمجالات كافة التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين وتزيد فرص العمل والاستثمارات"، معرباً عن أمله بـ"النجاح لمنتدى الأعمال العراقي التركي الذي يعقد في بغداد".

من جانبها، أشارت بكجان إلى "سعي بلادها لزيادة التعاون مع العراق ورفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتوفرة لدى البلدين، والمساهمة من خلال منتدى الأعمال في تشجيع الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار وإيجاد فرص العمل وتعزيز التعاون التجاري".



يذكر أن فعاليات منتدى الأعمال العراقي التركي انطلقت، اليوم الخميس، في بغداد بحضور وزير الخارجية محمد العاني ووزيرة الخارجية التركية روهصار بكجان.