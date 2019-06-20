بدء اجتماع بين عبد المهدي والبارزاني في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني عقدا، قبل قليل، اجتماعاً في بغداد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن البارزاني وصل، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد للقاء الرئاسات الثلاث لبحث عدد من الملفات.

