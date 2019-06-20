اتحاد القوى: اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان داعمين لعبد المهدي ومنهاجه

واضاف العيساوي، ان "تحميل عبد المهدي آثار وتراكمات وسلبيات 15 عام هو امر غير صحيح، وعلينا جميعا دعم الحكومة الحالية لاصلاح تلك التراكمات بشكل تدريجي ومدروس"، لافتا الى ان "حجم التحديات الداخلية والخارجية كبيرة ونحن نتفهمها بشكل كبير مايجعلنا داعمين له ولحكومته بالمرحلة الحالية".
ولفت العيساوي، الى ان "المعارضة التقويمية والايجابية هي شئ صحيح وصحي بالمجتمعات الديمقراطية بحال كانت اهدافها تصحيح المسار التنفيذي، لكن ما نعتقده بما يجري في العراق حاليا هو معارضة كون بعض الاطراف تشعر بالغبن من عدم حصولها على مناصب بالحكومة الحالية والدرجات الخاصة والوكالات وليس اعتراضا على سياسة الحكومة في مكافحة الفساد او تقديم الخدمات او ادارة مفاصل الدولة".
وكان تيار الحكمة الوطني اعلن، الأحد 16 حزيران 2019، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة وما يستلزمه من دور وحراك وأداء.
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