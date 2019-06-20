وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني سيزور بغداد اليوم، في اول زيارة له للعاصمة منذ تسنمه المنصب".
واضاف المصدر ان "البارزاني سيلتقي برؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، حيث سيبحث معهم الاوضاع السياسية التي يشهدها العراق واكمال الكابينة الوزارية".
يذكر ان برلمان كردستان صوت في وقت سابق، على اختيار نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان.
واضاف المصدر ان "البارزاني سيلتقي برؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، حيث سيبحث معهم الاوضاع السياسية التي يشهدها العراق واكمال الكابينة الوزارية".
يذكر ان برلمان كردستان صوت في وقت سابق، على اختيار نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان.
كانت هذه تفاصيل خبر البارزاني يزور بغداد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.