البارزاني يزور بغداد اليوم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني سيزور بغداد اليوم، في اول زيارة له للعاصمة منذ تسنمه المنصب".

واضاف المصدر ان "البارزاني سيلتقي برؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، حيث سيبحث معهم الاوضاع السياسية التي يشهدها العراق واكمال الكابينة الوزارية".



يذكر ان برلمان كردستان صوت في وقت سابق، على اختيار نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان.