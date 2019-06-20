نائب: الكتل المستفيدة من الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء

وتابع ان "الكتل المستفيدة من الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء"، موضحا انه "لو ان الامر متروك لرئيس الوزراء باختيار كابينتة الوزارية كما تزعم بعض الكتل السياسية بانها خولة رئيس الوزراء بالاختيار فما السبب الذي اخر بقاء الكابينة الوزارية غير مكتملة الى يومنا هذا والحكومة مضى على تشكيلها سنه تقريبا".
وتابع البعيجي "مازالت عملية المحاصصة مستمرة وعلى جميع الاصعدة سواء كانت في اختيار الكابينة الوزارية او حسم الدرجات الخاصة وحتى ملف التعينات في البلد"، مطالبا الجميع بـ"ان يدرك جيدا خطورة الوضع الحالي وان يقدم مصلحة البلد والشعب على المصالح الخاصة والا سيكون القادم اسواء بسبب المحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى مانحن عليه".
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 17 حزيران 2019، الكتل السياسية إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام، فيما طالب كتلة سائرون بمراعاة المصلحة العامة.
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