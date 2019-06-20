بالصور.. انتشار الاطارات في شوارع البصرة والقوات الامنية تصادرها

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين قاموا بوضع اطارات في عدد من الشوارع والتقاطعات بمركز محافظة البصرة استعداداً لتظاهرة من المقرر اقامتها صباح اليوم احجاجا على نقص الخدمات وللمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة".واضاف انه "القوات الأمنية بدأت بجمع الاطارات من اماكن تواجدها".

ومن المقرر ان تشهد محافظة البصرة اليوم الخميس تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات لابناء المحافظة ودرجات وظيفية.