ميركل تبدي موقفها من قيام دولة كردية في العراق

وقالت ميركل في تصريحات صحفية خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة غوسلار بولاية سكسونيا السفلى شمالي البلاد "لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد أن يخدم السلام في المنطقة"، مشددة على تأييدها لوحدة العراق.
ودعت ميركل "لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي للأكراد"، مضيفة أنه "يجب أن يحظى الأكراد في العراق بأوضاع عادلة".
يذكر أن الحكومة الألمانية عارضت استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن بغداد في 25 ايلول 2017، الذي رفضته بغداد وتركيا وإيران المجاورتان.
ودعت ميركل "لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي للأكراد"، مضيفة أنه "يجب أن يحظى الأكراد في العراق بأوضاع عادلة".
يذكر أن الحكومة الألمانية عارضت استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن بغداد في 25 ايلول 2017، الذي رفضته بغداد وتركيا وإيران المجاورتان.
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