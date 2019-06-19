الحكيم للحلبوسي: خيار المعارضة استراتيجي سيمكن العملية السياسية من الانتظام

وحمل الحكيم، مجلس النواب "مسؤولية متابعة البرنامج الحكومي والتوقيتات التي الزمت الحكومة بها نفسها وعلى اساسها مُنحت الثقة"، داعيا الى "تقديم الخدمات وجدولتها وتوقيتها ومصارحة الشعب بالامكانات المتوفرة لذلك، خاصة ملف الكهرباء وفرص العمل".
وشدجد الحكيم، "على تشريع القوانين المهمة خاصة القوانين التي تمس هيكل النظام السياسي، والقوانين التي تصب بخدمة المواطن بشكل مباشر"، مجددا التأكيد على "حياد العراق الايجابي في التدافع الاقليمي، وضمان مصلحة العراق مع التأكيد على رفضنا لسياسية تجويع ومحاصرة الشعوب".
وبما يتعلق بالكابينة الحكومية، اكد الحكيم بحسب البيان، "على حسمها باسرع وقت من قبل الكتل النيابية الداعمة للحكومة، فضلا عن اهمية فسح المجال للكفاءات العراقية والابتعاد عن المحاصصة".
يشار الى أن الحكيم انتقد، في (5 حزيران 2019)، "التلكؤ الواضح" في عملية إكمال الكابينة الحكومية، ملوحاً باللجوء إلى خيار المعارضة السياسية، فيما رأى أن مؤشرات تحسن الطاقة الكهربائية ما زالت "دون المستوى المطلوب".
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