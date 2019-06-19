عبد المهدي لامير الكويت: العراق واجه صعوبات لكنه تجاوزها بنجاح

وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، أن "هذه الزيارة تعد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية نحو الافضل ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات العراقية الكويتية"، مشيراً إلى "زيارته لدولة الكويت واللقاءات المثمرة التي اجراها الوزراء وملفات التعاون التي بُحثت وأهمية استكمالها في بغداد وتفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الكويت وتشجيع الاستثمارات وتسهيل منح التأشيرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لمافيه مصلحة البلدين".
وأوضح أن "العراق واجه صعوبات لكنه تجاوزها بنجاح وقطع مرحلة مهمة في تعزيز مكانته الدولية وأصبح اليوم، شريكاً في الحلول بعد ان كان يشار له في الأزمات، وان اقتصاده يتعافى والبلاد تشهد أمناً واستقراراً بفضل القوات المسلحة واجهزتنا الامنية وتضحيات شعبنا".
من جانبه، أكد أمير دولة الكويت أن "زيارته اليوم، تأتي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت وتثبت قوة العلاقات الثنائية"، مبيناً "يهمني ان أرى العراق يتطور ويزدهر وحريص على العراق كحرصي على بلدي واتمنى لعلاقاتنا المزيد من التطور، وان هناك أموراً كثيرة نتفق عليها وماتبقى منها قابل للحل خلال مباحثات الوفدين الوزاريين ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة".
وأشاد الصباح، بـ "توجهات الحكومة العراقية وبسياستها المتوازنة وتعاطيها الايجابي مع أزمات المنطقة".
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