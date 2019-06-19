عبد المهدي والصباح يعقدان جلسة محادثات بشأن تطورات المنطقة

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئیس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح".

وأضاف أن الجانبين "عقدا جلسة محادثات في بغداد حول تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة".



وكان الصباح قد وصل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، واستقبله رئيس الجمهورية برهم صالح.