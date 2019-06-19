رسمياً.. مدافع بايرن ميونخ يعود إلى دورتموند

2019-06-19 | 15:04
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أعلن نادي بايرن ميونيخ، عن رحيل أحد مدافعي الفريق الأول رسمياً إلى صفوف بوروسيا دورتموند.
ولعب هوميلس في صفوف دورتموند في الفترة من 2008 وحتى 2016 قبل أن يتعاقد مع بايرن ميونيخ.
وكان المدافع الألماني الدولي قد حصل مع أسود الفيستفاليا على لقبي الدوري الألماني في موسمي 2010/2011 و 2011/2012 كأبرز إنجازته مع الفريق.
بينما استطاع في آخر ثلاث سنوات، الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الألماني أيضًا ولكن بقميص بايرن ميونيخ.
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