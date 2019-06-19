وأضاف أن "الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابها لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق".
وأوضح اردوغان، أنه "للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".
ودعا أردوغان، منظمة التعاون الإسلامي إلى "القيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، إذ لا بد من قيام المنظمة بما يلزم".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنبذل ما بوسعنا لمحاكمة مصر أمام المحاكم الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.