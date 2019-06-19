أردوغان: سنبذل ما بوسعنا لمحاكمة مصر أمام المحاكم الدولية

وقال أردوغان في كلمة جماهيرية، إن "مرسي لم يمت بشكل طبيعي، بل قتل"، لافتا إلى أنه "سيطرح المسألة في قمة مجموعة العشرين في اليابان".

وأضاف أن "الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابها لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق".



وأوضح اردوغان، أنه "للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".

ودعا أردوغان، منظمة التعاون الإسلامي إلى "القيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، إذ لا بد من قيام المنظمة بما يلزم".

