وزارة الاتصالات توضح أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت

وقالت وزارة الاتصالات في بيان توضيحي، تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات اليوم، هو تعرض الكيبل الضوئي المجهز لخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية".واضاف البيان، أن الخلل "ادى الى خسارة ما يقارب 12 لمدا من السعات الداخلة الى البلاد، هذا ما استدعى استنفار كوادر الوزارة الفنية والهندسية لمعالجة هذا القطع وسيتم استراجاع السعات بشكل كامل خلال الساعات المقبلة".

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الاربعاء، ضعفا وانقطاعا في خدمة الانترنت.

