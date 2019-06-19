أتعاني من أوجاع ضرس العقل؟ إليك هذه النصائح!

ولهذا ينصح باللجوء إلى حيل منزلية بسيطة وسهلة التطبيق. ومنها إضافة القليل من بيكربونات الصودا إلى معجون الأسنان وتطبيقه على الضرس مكان الألم. فهذا يهدئ الوجع في دقائق قليلة.
كذلك يمكن وضع كيس من الشاي الأسود الساخن على مكان الألم. فحرارته تخفف الالتهابات فيما يعمل حمض التانيك الذي يحتوي عليه الشاي على تخفيف الشعور بالألم.
وينصح أيضاً باللجوء الى الملح بمزج القليل منه مع كمية قليلة من الماء الفاتر واستخدام المزيج كغسول للغرغرة. ومن المفيد تكرار الوصفة من 4 إلى 5 مرات يومياً إلى أن يحين موعد الذهاب إلى عيادة الطبيب.
كذلك يمكن وضع كيس من الشاي الأسود الساخن على مكان الألم. فحرارته تخفف الالتهابات فيما يعمل حمض التانيك الذي يحتوي عليه الشاي على تخفيف الشعور بالألم.
وينصح أيضاً باللجوء الى الملح بمزج القليل منه مع كمية قليلة من الماء الفاتر واستخدام المزيج كغسول للغرغرة. ومن المفيد تكرار الوصفة من 4 إلى 5 مرات يومياً إلى أن يحين موعد الذهاب إلى عيادة الطبيب.
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