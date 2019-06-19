عبد المهدي يستقبل أمير الكويت في بغداد

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئیس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح".

وكان الصباح قد وصل في وقت سابق من ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، فيما استقبله رئيس الجمهورية برهم صالح.

